Mort de Gérard Corneloup à Lyon : la piste accidentelle écartée après autopsie

Selon le Progrès, une information judiciaire du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort a été ouverte il y a quelques jours, suite aux résultats de l’autopsie du journaliste de 76 ans, retrouvé gisant dans son hall d’immeuble du cours Lafayette le 18 juillet dernier.

L’examen médico-légal a écarté la piste de la chute accidentelle. Ce dont se doutaient déjà les enquêteurs, puisque la sacoche de Gérard Corneloup avait été retrouvée dans une poubelle à proximité de la mairie du 3e arrondissement, rue François-Garcin. Signe qu’un vol avec agression semblait l’hypothèse la plus probable.

On ne sait pas encore si un suspect a été identifié ou non, notamment grâce à la vidéoprotection qui permet de suivre à la trace le parcours d’une personne, à condition que le maillage de caméras soit suffisant.

Le décès de notre confrère avait largement fait réagir entre Rhône et Saône. Confrères et élus avaient salué la mémoire d’un passionné de Lyon, dont le professionnalisme et la gentillesse avaient marqué toute personne ayant collaboré ou s’étant entretenu avec lui.