Une pluie d'étoiles filantes dans le ciel du Rhône

Dans la nuit de vendredi à samedi, le pic des Perséides, un essaim d'étoiles filantes, sera visible dès la nuit tombée. Chaque année, au mois d'août, il suffit de lever la tête pour observer les étoiles filantes.

Les Perséides sont constituées des débris laissés par la comète Swift-Tuttle à proximité du soleil.

Pour les apercevoir, les Rhodaniens devront s'éloigner le plus possible de toute pollution lumineuse et donc fuir les centres-villes. Et même en faisant quelques kilomètres pour les citadins, la pleine lune viendra perturber le spectacle.