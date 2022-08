OL-Troyes : victoire logique sans être totale pour Lyon (4-1)

👊 𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶̂𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗧𝗿𝗼𝘆𝗲𝘀 👊



Deuxième match de @Ligue1UberEats à la maison, et deuxième victoire pour la #TeamOL ! 🔥🔴🔵



Un doublé de Tetê, et des réalisations de @nico_taglia et @LacazetteAlex ⚽



4-1 #OLESTAC pic.twitter.com/RWDzXWVZR6