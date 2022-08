Dans la région : des cyclistes entre la vie et la mort après avoir été attaqués par des frelons

Dans un bois de Briennon dans la Loire, trois vététistes ont été attaqués par des frelons.

Les insectes se sont acharnés sur leur cible. A tel point que deux personnes âgées de 51 et 72 ans, piquées plus de cinquante fois, ont été pris en charge par les secours en état d’urgence absolue. Elles ont été hospitalisées entre la vie et la mort.

Le troisième cycliste qui les accompagnait a également été piqué mais "seulement" à quinze reprises. Son état moins préoccupant a tout de même nécessité une hospitalisation.

Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été nécessaires pour les prendre en charge sur cette attaque de frelons d’une envergure peu commune et aux conséquences potentiellement dramatiques.