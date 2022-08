Lyon : il prend la fuite à la vue des policiers et a un accident

L'homme, qui se trouvait au volant d'une grosse cylindrée et qui roulait à vive allure rue Alexander Flemming, a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Mais le chauffard a raté un virage et a eu un accident. Il a alors tenté de prendre la fuite à pied mais a rapidement été interpellé.

L'enquête a montré que le suspect conduisait en état d'ivresse et alors que son permis lui avait déjà été retiré. Un pochon de cocaïne a également été retrouvé en sa possession.

La voiture a été placée en fourrière. Le conducteur a été présenté au parquet mercredi et doit être jugé en comparution immédiate.