Lyon : nouvelle fusillade devant le centre de semi-liberté à Gerland

Il était environ 4h20 lorsque les policiers du GOM basés rue Pierre Semard dans le 7e arrondissement ont entendu à l'extérieur plusieurs détonations. En regardant par la fenêtre, ils ont vu s'enfuir deux individus casqués sur un scooter démuni de plaque d'immatriculation. Le passager semblait porteur d'une arme de poing type semi-automatique.

A l'extérieur, les fonctionnaires ont découvert une dizaine d'étuis de 9mm.

On ne sait pas encore qui était ciblé par le tireur. Car outre les policiers, la rue Pierre Semard accueille au numéro 20 le centre de semi-liberté de Lyon. Or, en mars dernier, une fusillade avait déjà éclaté dans ce secteur, et un détenu sortant du centre avait été grièvement blessé par balles.

Une enquête a été ouverte, notamment pour retrouver les deux fuyards.