L’OL, le deuxième meilleur bilan financier d’Europe

C’est le résultat de l’Observatoire du football CIES qui a mis en comparaison toutes les dépenses et recettes du Big 5 (France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie) depuis cette date. Ainsi, le classement est entièrement tricolore car Lille (+379 millions d’euros) occupe la première place, Lyon (+282 millions) la deuxième et Monaco (+215 millions) la troisième.

Pour atteindre ce classement, Lyon a toujours acheté pour des sommes restreintes. Le top 5 des acquisitions depuis 2013 comprend : - Jeff Reine-Adélaïde pour 25 millions d’euros en 2019

- Joachim Andersen pour 24 millions d’euros en 2019

- Thiago Mendes en 2019 et Moussa Dembélé en 2018 pour 22 millions d’euros.

- Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta pour 20 millions d’euros chacun en 2020.

- Memphis Depay pour 16 millions d’euros en 2017.

En compensation, les ventes atteignent des montants bien plus élevés :

- Tanguy Ndombele pour 60 millions d’euros en 2019

- Lucas Paqueta pour 61 millions d’euros en 2022

- Alexandre Lacazette pour 53 millions d’euros en 2017

- Bruno Guimaraes pour 50 millions d’euros en 2022

- Ferland Mendy pour 48 millions d’euros en 2019

Centre de formation et achat-revente

Au-delà du centre de formation, véritable nid à pépites pour le club, l’OL pratique aussi l’achat-revente. Ferland Mendy n’avait été acheté que 5 millions d’euros tandis que Tanguy Ndombélé n’avait couté que 8 millions d’euros.

Concernant Lille, bien que cela puisse paraitre surprenant, le club a fait beaucoup de bénéfice sur les reventes. Le joueur acheté le plus cher est Jonathan David pour 27 millions d’euros arrivé en 2020 tandis que la plus grande revente est Victor Osihmen pour 81 millions d’euros en 2020. Idem pour Monaco dont la recrue la plus chère, James Rodriguez, n’avait coûté que 45 millions en 2013 alors que Kylian Mbappé a été vendu 180 millions d’euros cinq ans plus tard.

Le reste du top 5 est complété par l’Udinese Calcio (+190 millions) et l’Atalanta Bergame (+139 millions).