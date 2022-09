Lyon : le chauffard renverse une jeune femme en trottinette puis prend la fuite à la Confluence

Les faits se sont produits dans le quartier de la Confluence à Lyon. Une jeune femme circulant en trottinette rue Hrant Dink a été violemment percutée par une voiture. Le chauffeur de la Megane 4 rouge a pris la fuite, mais son signalement a été rapidement communiqué aux forces de l’ordre.

Un équipage de la BAC a ensuite pu retrouver sa trace dans le 2e arrondissement et interpeller les deux individus qui se trouvaient à l’intérieur. Les tests de dépistage d’alcoolémie sont revenus positifs pour le conducteur originaire de Saint-Priest. Il aurait partiellement reconnu les faits auprès des enquêteurs.

Quant à la victime âgée de 20 ans, elle est blessée mais ses jours ne sont pas en danger.

Cet épisode rappelle que quelques jours après la terrible mort de Warren et Iris, deux adolescents fauchés et tués par une ambulance quai Maréchal-Joffre, la cohabitation entre trottinettes et véhicules reste dangereuse à Lyon.