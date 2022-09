OL : malgré la défaite à Monaco, Jean-Michel Aulas "promet une très bonne surprise" contre le PSG

Au lendemain de la défaite de son équipe face à Monaco, le président de l'OL s'est montré positif sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, il a préféré regarder non pas le score mais les statistiques. L'OL aurait donc dominé les débats avec 17 occasions contre 8 pour Monaco, 20 tirs dont six cadrés.

"C'est révélateur ou pas. Ce sont les ingrédients de demain. Soyons tous derrière Alex, Coco et le groupe et on aura une très bonne surprise dimanche", a commenté Jean-Michel Aulas.

Cinquième de Ligue 1, l'OL, qui reste sur deux défaites, recevra le PSG pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45.