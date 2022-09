Après Miss France, Sylvie Tellier "aimerait s’inscrire dans les pas de Jean-Pierre Pernaut"

On vous retrouve quelques semaines après l’annonce de votre départ de la société Miss France. Une annonce qui a d’ailleurs fait beaucoup de bruit. Le calme est maintenant un peu revenu ?

J’avoue que je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de bruit mais aussi de bienveillance. J’étais hyper touchée car j’ai reçu de nombreux messages.

C’était une décision qui vous trottait dans la tête depuis un moment ?

Ce n’était pas ma société donc je savais qu’un jour ou l’autre il faudrait que je quitte Miss France. Les gens ne pensaient pas que je partirai là. Il y avait déjà eu des rumeurs en début d’année puisqu’il y avait eu un changement de présidence dans le groupe. C’est une décision mûrie et un peu folle quand même parce que j’étais dans une situation très confortable. Il faut avoir plusieurs vies. Je viens de passer la quarantaine et j’avais envie de me lancer d’autres challenges et d’autres défis. C’était le moment !

Vous auriez pu attendre une année de plus ?

Honnêtement on dit qu'il faut quitter une société quand on a l'impression d'avoir atteint ses objectifs. Je les ai atteints ! Déjà avec le centenaire de Miss France en décembre 2020, la boucle était bouclée. On a aussi fait des audiences historiques l'année dernière, notamment sur les parts de marché sur les jeunes. J'ai vraiment l'impression que...