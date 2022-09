Accident mortel en marge de runs : le conducteur était sous l'emprise des stupéfiants

Une Seat Ibiza percutait une Peugeot 308. L'un des trois passagers du premier véhicule, un habitant du Rhône âgé de 19 ans, décédait sur le coup.

Ce mercredi matin, le parquet de Vienne communique sur les avancées de l'enquête.

Il s'avère que le conducteur de la Seat Ibiza, un homme de 19 ans, avait un casier judiciaire vierge mais avait déjà été verbalisé le 30 juillet dernier pour avoir participé à l'un de ses rassemblements mécaniques. Les analyses toxicologiques sont revenues positives concernant le cannabis.

La procureure de la République annonce toutefois que "rien à ce stade ne permet de penser que l'accident aurait pu avoir lieu durant une course de type run".

La Seat Ibiza a d'abord fait un premier passage à vive allure dans la rue avant de faire demi-tour. C'est lors du second passage, toujours à pleine vitesse, qu'elle a percuté la Peugeot 308 qui tournait pour se stationner.

Le chauffard va être mis en examen pour homicide involontaire aggravé par la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois sur sa passagère (dont l'état de santé est toujours très préoccupant) et moins de 3 moins sur les occupants de la 308.

Lors de son éventuel futur procès, il risquera alors jusqu'à 10 ans de prison.

L'enquête se poursuit pour retrouver les organisateurs du rassemblement de ce week-end à Saint-Quentin-Fallavier. Eux encourent 2 ans de prison.