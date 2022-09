Lyon : une femme hospitalisée dans un état grave après avoir été renversée en trottinette

Vers 16h15, une femme âgée de 25 ans et circulant sur l'un de ces appareils à la sortie du pont Wilson sur la rue Servient dans le 3e arrondissement a été fauchée par le conducteur d'un véhicule léger.

Les pompiers l'ont prise en charge dans un état grave, la victime a été transportée en urgence à l'hôpital Edouard-Herriot.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Mais les entrées et sorties de pont sur la rive gauche sont très dangereux pour les piétons et cyclistes qui traversent, car la visibilité des automobilistes n'est pas bonne, et rares sont ceux qui s'arrêtent pour respecter les priorités.

Une enquête a été ouverte.