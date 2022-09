Dans la région : un car s'encastre dans un camion, 7 blessés sur l'A7 au sud de Lyon

Sur l'A7, peu avant le péage de Reventin-Vaugris en Isère, le conducteur d'un car s'est encastré dans l'arrière d'un camion. Les véhicules circulaient dans le sens Marseille/Lyon.

Le car Flixbus transportait 43 personnes. Six passagers ont été légèrement blessés, tandis que le conducteur devait être pris en charge en urgence absolue après avoir été désincarcéré. Le chauffeur du camion lui est indemne.

La décision a été prise de fermer l'A7 à la circulation sur cette portion afin de permettre aux secours d'intervenir, notamment avec des hélicoptères, puis aux grues pour déplacer les deux épaves.

Il a donc été demandé aux usagers se dirigeant vers le Nord, d'éviter ce secteur. Pour cela, à Valence Sud il faut quitter l'A7 et suivre la direction Grenoble, en empruntant le contournement de Valence puis l'A49. Au Nord de Grenoble, suivre la direction de Lyon par l'A48 et l'A43. Cet itinéraire génère une augmentation de l'ordre de 50 km et un surcoût de péage.