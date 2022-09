La ministre déléguée au commerce en déplacement à Lyon en fin de semaine

La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, se rendra dans le Rhône jeudi et vendredi.

Elle participera jeudi soir au dîner de Gala de la Fondation Paul Bocuse dont la mission est de transmettre le savoir-faire des métiers de bouche aux jeunes générations. La ministre se rendra le lendemain à la rencontre d’un artisan-boulanger du Vieux-Lyon, confronté à la hausse des prix de l’énergie.

La ministre clôturera son déplacement à Lyon par un déplacement sur le Congrès de Domaines Skiables de France, rendez-vous annuel destiné aux entreprises, organisations et institutions des stations de montagne.