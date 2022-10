En cavale pour fuir les dealers de Marseille, il est arrêté… chez les dealers de Villeurbanne

Condamné en 2021 et 2022 pour des deals, il avait profité d’une sortie du centre de semi-liberté des Baumettes pour ne pas le réintégrer en juillet dernier. Depuis, il était en cavale.

C’est le 23 septembre dernier qu’il était retrouvé par la police. Il se trouvait alors sur un point de deal de Villeurbanne selon le Progrès.

En possession d’un couteau et de près de 700 euros, le jeune homme expliqua aux enquêteurs être un simple client. Le trafic de drogue, il a tenté de s’en éloigner le plus possible par peur des règlements de compte qui gangrènent la cité phocéenne.

Jugé à Lyon dans la semaine, il a été condamné à 4 mois de prison qui s’ajouteront aux neuf mois qu’il devait faire aux Baumettes.