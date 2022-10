Près de Lyon : la police essuie des tirs à Vénissieux, un suspect neutralisé

En effet, une fusillade s’est produite vers 6h du matin rue Joannès Vallet à Vénissieux. Selon le Progrès, la police avait d’abord été prévenue par des riverains qui se plaignaient du bruit causé par un individu dans les parties communes d’un immeuble.

En arrivant le premier sur place, un équipage de la BAC a été pris pour cible par l’homme armé. A couvert, les fonctionnaires ont répliqué et l’un de leurs tirs a permis de neutraliser le suspect, blessé au bras. Son pronostic vital n’est pas engagé mais il a été hospitalisé avant de pouvoir être placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les motivations de l’individu. On ne connaît pas encore les résultats de ses analyses toxicologiques. Le type d'arme utilisée n'a pas non plus filtré.