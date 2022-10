"Ouvrez les yeux !" : rencontre avec l’influenceuse créative Artlex

Depuis 2012, Alexandrine Barthomeuf partage son savoir-faire et ses tutoriels créatifs via son blog et compte Instagram très populaire, Artlex (contraction de son prénom et du mot "artiste"). Suivie par 36 000 abonnés, celle qui est aujourd’hui entrepreneuse a également sorti plusieurs livres et créé un espace dédié en plein cœur de Lyon. Rencontre avec une passionnée au parcours audacieux et inspirant.

Vous me recevez ici au sein de l’atelier Artlex au cœur de Lyon. Cet espace est le paradis de la créativité ?

Je suis styliste de métier et j’ai lancé mon blog en 2012 pour partager justement mes bons plans de customisation. C’était plutôt ciblé mode à l’époque. De 2012 à 2018, j’ai travaillé chez moi dans mon salon. La création ça prend de la place et l’un des problèmes était de dissocier vie privée et vie professionnelle. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un espace pour un peu scinder les deux univers. J’ai acheté les murs en 2018. J’ai tout fait refaire du sol au plafond. Je voulais un lieu où dès que je pose quelque chose ce soit beau pour la prise photo, pour mettre en valeur les produits… Aujourd’hui c’est... (Lire la suite sur Lyon Femmes)