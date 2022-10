Plus de 5000 offres d’emploi à pourvoir au Village des Recruteurs de Lyon

Le village des recruteurs revient les 19 et 20 octobre place Bellecour pour une septième édition avec plus de 5000 offres d’emploi à pourvoir et 1000 offres de formation.

Organisé par l’agence Aglaé, en étroite collaboration avec la métropole de Lyon et les acteurs de l’emploi, le Village des Recruteurs permet de mettre en lien direct les candidats et les responsables des ressources humaines à travers des entretiens d’une dizaine de minutes.

Cette opération de recrutement multisectoriel permet aux candidats de franchir la barrière du CV.

Dans un contexte où le marché de l’emploi s’est considérablement tendu, il permet également aux entreprises de rencontrer des candidats devenus rares.

De la mission en intérim aux postes de cadres, le Village des Recruteurs offre la possibilité de décrocher son nouveau job, que ce soit en CDD, en CDI ou bien même en alternance/stage.

L’an passé, le village des recruteurs avait accueilli plus de 4 200 candidats et permis de nombreux recrutements.

Infos pratiques pour les candidats :

- Créer votre profil & télécharger votre CV sur le job board www.levillagedesrecruteurs.fr

- Consulter toutes les offres d’emploi et de formation

- Postuler en ligne pour vous faire repérer par les Recruteurs

- Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires

- Rendez-vous dès 9H00 mercredi 19 ou jeudi 20 octobre, sur la place Bellecour pour rencontrer votre futur employeur