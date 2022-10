"Les amoureux du voyage", un groupe de passionnés né près de Lyon

Sa passion : les voyages. Sa devise : le partage. Après de nombreux voyages à travers le monde, notamment en Australie où elle est restée plus d’un an, Alicia Aubert a eu l’idée en septembre 2021 de créer un groupe pour aller encore plus loin dans cette passion. "Pourquoi ne pas faire un groupe avec d’autres personnes pour partager nos expériences ?", s’interroge la trentenaire. Le groupe "les amoureux du voyage" venait de naître.

