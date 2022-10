Dans la région : un radar a flashé absolument tous les automobilistes lundi

Le radar de Saint-Chamond dans la Loire flashait systématiquement les véhicules qui passaient en direction de Givors.

Selon le Progrès, l'appareil a eu effectivement un problème. Après analyses des services de l'Etat, on s'est rendu compte qu'il avait subitement décidé de flasher, non pas à plus de 110km/h (la vitesse autorisée pour les voitures) mais dès que la vitesse dépassait les 90km/h, le maximum autorisé pour les camions !

Autant dire que le flash a beaucoup fonctionné jusqu'à ce que le radar soit signalé et désactivé.

Il a été décidé d'annuler l'intégralité de ces flashs. Aucun automobiliste, même ceux qui roulaient à plus de 110km/h, ne recevra de contravention pour cette journée du 10 octobre.

Le problème a été réglé mais l'origine de la panne n'a pas été déterminée.