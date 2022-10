OL Groupe fixe au 17 novembre la 3e tentative de rachat du club par John Textor

L'homme d'affaires américain n'a pas pu respecter la 2e date fixée par tous les protagonistes, à savoir vendredi dernier.

Pathé, IDG Capital et Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont depuis mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre 2022. Soit près d'un mois supplémentaire censé permettre à John Textor de boucler enfin son tour de table et trouver les financements nécessaires pour son offre de rachat.

"A ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération", tente de rassurer OL Groupe dans son communiqué.

La société Eagle Football Hldings LLC s'est engagée auprès des actionnaires d'OL Groupe à acquérir 39 201 514 actions au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANESs au prix de 265,57 par OSRANE.

Le communiqué fait également un point plus complet sur l'historique des négociations débutées cet été : "Le 30 septembre 2022, Eagle Football a indiqué avoir conclu un accord de principe avec ses principaux partenaires financiers concernant les principaux termes d'un financement pour la réalisation de l'opération. En parallèle, les discussions avec les prêteurs du groupe Olympique Lyonnais pour la confirmation du maintien de l'ensemble des financements du Groupe étaient bien avancées, sous réserve notamment du remboursement partiel anticipé de la dette bancaire d'environ 50 M€. A cette même date, il restait néanmoins à finaliser la documentation des accords de financement de l'opération, ainsi qu'à réaliser certaines étapes techniques. Les parties ont donc décidé, le 30 septembre 2022, de repousser la date de réalisation de l'opération au 21 octobre 2022".