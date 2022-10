OL Féminin : victoire nécessaire face à la Juventus ce jeudi en Ligue des champions 

Après la lourde défaite 1-5 mercredi dernier face à Arsenal à domicile, les Fenottes doivent se reprendre et lancer enfin leur saison sur la scène européenne. Mais la mission ne sera pas simple car ce sont les joueuses de la Vieille Dame qui se dressent face à elles.

Avant le revers contre Arsenal, la dernière défaite des joueuses de Sonia Bompastor remonte au quart de finale de la Ligue des Champions Féminines de la saison dernière, justement face à la Juventus. Les Lyonnaises étaient alors encore entraînées par Jean-Luc Vasseur. Elles avaient perdu 2-1 au Juventus Stadium.

La coach de l’OL féminin avait réagi après le match contre Arsenal : "C’était un soir sans. Il y a beaucoup de frustration et de déception" a-t-elle-expliqué au micro d’OLPLAY. Avant d’ajouter : "On va tout faire pour aller chercher dès la semaine prochaine une victoire face à la Juventus". Les joueuses sont dans le même état d’esprit et connaissent l’importance de ce rendez-vous. "On va se focaliser sur le déplacement à Turin désormais. On sait qu’on peut rebondir, et on le fera" lâchait Janice Cayman à OLPLAY.

Lors de la conférence de presse d'avant match, Eugénie Le Sommer confie que ce match "est important" et que les joueuses veulent "tout de suite rebondir" après la dernière défaite. Après avoir gagné la Ligue des Champions au Juventus Stadium la saison dernière, l'attaquante "espère que ce stade continuera à nous porter chance".

"La Juventus fait partie des meilleurs clubs européens avec l’investissement du club autour de son équipe féminine, la qualité des joueuses et du staff. On sait qu’on aura un gros match demain" ajoute Sonia Bompastor.

Rendez-vous ce jeudi à 18h45 pour suivre le match des Lyonnaises.