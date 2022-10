Juventus-OL féminin : toujours pas de victoire pour les Fenottes en Ligue des Champions (1-1)

Lyon take the lead over Juventus with a goal by the American Lindsey Horan 🇺🇸#UWCL LIVE NOW ⬇️

🇬🇧 https://t.co/cGKROyLZp1

🇫🇷 https://t.co/l4w8cRLMC9

🇮🇹 https://t.co/tRSTQ2XaS0 pic.twitter.com/lqKlXwNhaA