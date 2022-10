"En route pour le meilleur pâtissier" : une lycéenne lyonnaise en lice pour intégrer le concours de M6 !

La jeune fille fait partie des huit finalistes à s’affronter au cours de la saison 3 de l’émission "En route pour le meilleur pâtissier". Le grand gagnant de ce concours réservé aux jeunes pâtissiers décrochera directement son ticket pour intégrer la 12ème édition du Meilleur Pâtissier sur M6.

"J’ai commencé la pâtisserie il y a deux ans pendant le confinement suite à un jeu concours posté par le chef Cédric Grolet. C’est devenu une vraie passion ! J’en fais tous les week-ends !", explique Valentine, aujourd’hui en Terminale Physique SVT. "Ça me permet de me détendre, de m’évader et de créer aussi quelque chose", ajoute-t-elle.

La jeune femme, qui n’a jamais... (Lire la suite sur Lyon Femmes)