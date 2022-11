Le ministre du Travail attendu dans la métropole de Lyon ce vendredi

Le ministre du Travail se rendra à Décines et à Villeurbanne pour une visite consacrée à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Olivier Dussopt est notamment attendu au Foyer Notre Dame des sans-abris à Décines, où lui seront présentés les dispositifs Premières Heures en chantier et Convergence, qui s'adressent aux personnes en situation de grande exclusion.

Le ministre conclura son déplacement à Villeurbanne, au sein de la structure d'insertion par l'activité économique Medialys. Une rencontre est prévue en fin de matinée avec des professionnels et des personnes en insertion.