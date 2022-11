Droit de réponse de Nouvelle Acropole Lyon

Suite à la publication de votre article publié hier, le 13 novembre 2022 sous la plume de DR , sous le titre "La Ville de Lyon retire une salle municipale à un évènement organisé par un mouvement sectaire" mettant en cause l’association Nouvelle Acropole Lyon que je représente, sans qu’elle ait pu s’exprimer dans le cadre du contradictoire prévu par la déontologie journalistique, je vous demande la publication d’un droit de réponse conformément à l’article 6 de loi du 29 juillet 1881 et décret n° 87-246 du 6 avril 1987.

Nouvelle Acropole est une association laïque, indépendante et apolitique qui exerce ses activités en France depuis 50 ans dans le strict respect des règles républicaines et de la dignité des personnes.

Le premier principe de notre Charte promeut un idéal de fraternité basé sur le respect de la dignité humaine au-delà des différences de sexe, culture, croyances, origine sociale, couleur de peau, etc.

Nouvelle Acropole s’est fermement et constamment exprimée depuis 50 ans contre toute forme de racisme, de colonialisme, et a fortiori de la "suprématie de la race blanche".

Elle existe sur cinq continents au travers de plus de 60 nationalités différentes qui sont un exemple de coopération, tolérance et diversité, enviables dans nos sociétés minées par les dangers de fracture de tous ordres.

La philosophie éclectique proposée par notre association favorise l’esprit critique. En cela, elle est un rempart contre les idéologies extrémistes, fascistes et totalitaires, comme les emprises de tous ordres que Nouvelle Acropole a combattues sans relâche et sans ambiguité depuis sa création, notamment dans ses activités, revues et ouvrages.

Le dossier est vide et un demi-siècle d’existence est une durée suffisante prouver l’honorabilité de notre association.

Nous regrettons ces polémiques stériles et dangereuses qui mettent en cause l’honneur et la probité des membres de l’association Nouvelle Acropole en la portant à la vindicte publique, et ce, à l’encontre des principes de l’Etat de droit. Il serait temps de mettre un point final à une controverse qui n’a que trop duré et instrumentalise notre association pour des finalités qui lui sont étrangères.