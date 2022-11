Lyon : la start-up lyonnaise RHsuite.com rachetée par Silae

Afin de diversifier son offre tout en restant dans son secteur d’activité de gestion d’entreprise, la société française Silae vient de prendre le contrôle de la start-up lyonnaise RHsuite.com. Avec une croissance qui ne s’arrête plus, environ 830 000 entreprises françaises via 4500 partenaires, Silae continue de croître.

Silae a été fondée en 2010 et rachetée 10 ans plus tard en 2020 pour 600 millions d’euros par le fonds d’investissement américain Silver Lake. Avec le rachat de ce site de gestionnaire de ressources humaines, ce sont 4 entreprises en trois mois que Silae s’est offerte. Car l’entreprise basée à Aix-en-Provence avait déjà pris le contrôle de 3 autres en septembre dernier. Une stratégie qui, selon son PDG, n’est pas près de s’arrêter. "Nos récentes acquisitions ont renforcé notre proposition fonctionnelle, avec une offre plus complète et intégrée pour les services RH. L’intégration d’une pépite française comme RHsuite.com s’imbrique éminemment dans cette dynamique" conclut Thomas Bourgeois, PDG de Silae.

De son côté, RhSuite, créée en 2015, a déjà séduit des marques comme Novotel ou Celio. "Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Silae afin de mettre notre expertise et notre sens du client au service des fortes ambitions de l’entreprise" déclare Michel Lecomte, fondateur de RHSuite.com