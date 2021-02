OL : Jean-Michel Aulas a refusé plusieurs fois de vendre le club, malgré des offres XXL

Dans son entretien accordé à RMC Sport, le président de l'OL a évoqué beaucoup de sujets, et notamment la possible vente du club. Jean-Michel Aulas a révélé avoir reçu des offres supérieures à 500 millions d'euros pour racheter l'Olympique Lyonnais. "Ce ne sont pas des gens qui ont appelé directement. C'est par l'intermédiaire de banquier d'affaires", précise-t-il au journaliste Mohamed Bouhafsi.

"J'ai eu des moments d'interrogation quand il y a eu des offres importantes, parce que j'ai une famille, un fils qui aurait eu son mot à dire. Je ne lui ai pas dit que nous avions des offres aussi importantes. Il y en a eu à plusieurs reprises, et encore récemment. J'ai eu à réfléchir mais ma décision a été d'être en harmonie avec ce que j'avais construit, d'aller le plus loin possible sur le plan sportif, en ayant assuré la pérennité de la situation", a ajouté le président qui ne semble pas encore prêt à passer la main, lui qui rêve de voir son club gagner une Ligue des Champions.