L'homme qui s'est introduit à l'Elysée est un habitant du Rhône

L'individu âgé de 27 ans qui espérait croiser Emmanuel Macron pour lui demander un travail est un habitant du Rhône selon Actu17. Originaire de Montagny, il avait au préalable envoyé une candidature restée sans réponse. Et avait donc décidé de se rendre sur place le 28 septembre dernier, en pleine après-midi.

Sans attirer l'attention des forces de l'ordre, il était parvenu à entrer et déambuler dans le palais présidentiel. Il s'était même présenté à deux gardes républicains pour leur réclamer une audience avec Emmanuel Macron.

Finalement interpellé avant d'avoir pu rencontrer le Président de la République, il a été relâché et ne sera pas poursuivi. Le parquet de Paris a estimé qu'il était de bonne foi. Il risquait pourtant une peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.