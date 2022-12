Praz de Lys Sommand - La Montagne vraie !

Nichée à 1500 mètres d’altitude, la station haut-savoyarde vous invite à la déconnexion et aux bons moments. Face au Mont-Blanc, découvrez les plaisirs de la Montagne vraie !

A 2h30 de Lyon, c’est au cœur de la Haute-Savoie, dans les Montagnes du Giffre, que vous êtes invité à découvrir les plateaux d’altitude de Praz de Lys Sommand et, plus bas dans la vallée, les jolis villages de Taninges et Mieussy.

Hyperactif ou contemplatif, vivez-le à fond !

En famille ou entre amis, Praz de Lys Sommand fait le bonheur de tous !

Une multitude d’activités vous attend lors de votre prochain séjour dans les Alpes Françaises.

Envie d’un moment détente ? Détendez-vous au spa.

Envie d’un peu d’adrénaline ? Testez le parapente à ski.

Envie de vous évader ? Elancez-vous en traîneau à chiens.

Envie de vous régaler ? Dégustez les fondues et autres délicieux plats des restaurants locaux.

Une chose est sûre : Les bons moments sont garantis à Praz de Lys Sommand.

Fondez pour un séjour inoubliable entres chalets et sapins enneigés.

Espace de glisses depuis 1972

Rien que pour vous les amoureux de la montagne, les domaines skiables de Praz de Lys Sommand vous offrent un formidable terrain de jeu !

Avec ses 55 km de pistes en alpin, il y en a pour tous. Le domaine skiable comporte 2 espaces débutant avec tapis roulants couverts pour vos bambins ou pour débuter ! Tout en douceur, progressez et baladez-vous sur les vertes et les bleues, ridez à fond sur le reste du domaine !

Immersion nature… profitez de 60 km de piste de ski de fond entre plaines enneigées et forêts, pour tous les niveaux, de part et d’autre du col de la Ramaz.

Flâneurs et marcheurs, arpentez à votre rythme les 38 km de voies blanches damées et balisées assurant la liaison entre les deux plateaux et offrant plusieurs boucles de découvertes, au départ de Praz de Lys ou de Sommand.

Des prix fondus

Frizzki, les prix givrés sur le ski : La carte d’abonnement Frizzki permet des réductions de -25% sur les forfaits journée à Praz de Lys Sommand, et la 8ème journée skiée est … gratuite !

Bons plans ski alpin les week-ends de janvier et mars : 51 € pour les adultes et 41 € pour les enfants et tous les samedis à 25,50 € pour les adultes et 20,50 € pour les enfants !

Alors, vous fondez ?!

Profondément authentiques, les villages de Taninges et Mieussy

Prenez le temps d’une halte ou d’une vraie escapade dans les villages ! Situés à 650 m d’altitude ils vous réservent de belles découvertes autour du patrimoine savoyard, des balades nature et de bons moments loin des foules… En guise d’exemples, apprenez les secrets de fabrication des meilleurs fromages de montagne à Croq’Alp, découvrez les métiers d’autrefois à la Maison du Patrimoine, écoutez un concert de carillon tout en haut du clocher, flânez entre le Parc de sculptures monumentales de la Chartreuse de Mélan et la Voie Verte le long du Giffre, …

En somme, la montagne vraie à votre portée !

Un hiver riche en évènements :

Et si vous assistiez à l’un des nombreux évènements de l’hiver ?

Plutôt sportif ou plutôt festif, il y en a pour tous les goûts :

- La Fest’hiv : Le 18 Décembre 2022

- L’Assaut du Haut-Fleury – ski alpinisme : Le 28 Décembre 2022

- Championnats du monde de traîneau à chiens : Du 24 au 28 janvier 2023

- Championnat du monde de Sommand de Fondue : Le 18 février 2023

- Les Pointes Blanches – ski-alpinisme : Le 26 Février 2023

- Winter FestiGrat’s : Février 2023

Et bien plus encore…

Praz de Lys Sommand Tourisme

Les villages de Taninges et Mieussy

62 rue de la Poste – 74440 Taninges

04 50 34 25 05

accueil@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com

Suivez Praz de Lys Sommand Tourisme sur les réseaux sociaux :

Facebook - Instagram - Tiktok