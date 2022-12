Vente de l'OL à John Textor : ce sera le 7 décembre ou rien !

Un nouveau communiqué de presse, signé OL Groupe, a été publié ce lundi midi, au lendemain d'un nouveau conseil d'administration.

Et cette fois, le ton a changé. Après de multiples reports, Jean-Michel Aulas et ses actionnaires ne veulent plus voir l'affaire trainer en longueur : "Au regard des avancées réalisées dans les dernières 48h, les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle jusqu'au 7 décembre pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l'ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée. Passé ce dernier délai, les vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football pour réaliser les opérations qu'Eagle s'est obligée à réaliser de manière inconditionnelle aux termes des contrats signés en date du 7 juillet".

Dans ce communiqué, OL Groupe dit également "considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour avoir rapidement des solutions disponibles pour le cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées".

Autrement dit, si John Textor n'apporte pas le dernier document nécessaire pour finaliser le rachat du club, la vente tombera à l'eau. Ce document n'est autre qu'une autorisation de la Premier League pour le transfert des parts de l'homme d'affaires américains à Crystal Palace, où il est co-actionnaire avec Eagle.

L'abandon de cette transaction serait un énorme coup dur pour Jean-Michel Aulas, pressé par la forte volonté de Pathé et IDG Capital de vendre leurs parts. Sont en jeu plus de 39 millions d'actions et près de 790 000 OSRANES.