Nos confrères brésiliens de A Bola et Goal rapportent que la situation à Botafogo devient explosive. De nouveaux retards de paiement de primes ont été constatés, notamment les bonus de Noël. Quant aux promesses pour le mercato, elles n’ont pas été tenues.

Or, le propriétaire de Botafogo depuis mars 2022 n’est autre que John Textor via sa société Eagle Football, qui vient de racheter l’Olympique Lyonnais au terme de six mois rocambolesques. (Lire la suite de l'article sur Lyon Foot)