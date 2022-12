Incendie de Vaulx-en-Velin : les rescapés forment un collectif pour faire éclater "la vérité sur les causes de l’incendie"

Ce dernier fait évidemment référence à l'adresse du drame.

Près de deux semaines après l'incendie qui a coûté la vie a 10 personnes, les rescapés viennent de monter un collectif. Son objectif est de "faire entendre leurs voix et défendre leurs intérêts" écrivent-ils, selon le Progrès.

"Nous constatons que les premières actions des pouvoirs publics ne nous rassurent pas sur la réalité du relogement et des prises en charge qui nous ont été promis" continuent-ils. Selon eux, le suivi médical et psychologique est organisé suite au drame est "défaillant". De surcroît, les membres du collectif demandent la "régularisation des personnes en difficulté administrative" mais aussi "le maintien dans leur logement provisoire jusqu’à un relogement stable, décent et pérenne en HLM".

Enfin, ils souhaitent "que la vérité soit mise à jour (sic) sur les causes de l’incendie, que justice soit rendue et que les réparations soient faites".