"Participer activement au développement de l’emploi dans la région" : Amélie Rivoire est l’une des 23 Lyonnaises qui feront 2023

Son année 2023 :

"Je vais participer activement à l’économie locale et au développement de l’emploi dans la région. Pour recontextualiser, Moreau Sport, l’entreprise que j’ai rachetée était l’entreprise leader sur le marché de la gymnastique. L’entreprise a subi de grosses pertes suite au Covid. C’est pourquoi elle s’est retrouvée en redressement judiciaire. L’objectif lors du rachat était de faire prospérer et faire croître le chiffre d’affaires tout en conservant les emplois. Bilan après un an et demi de rachat : le chiffre d’affaires a été... (Lire la suite sur Lyon Femmes)