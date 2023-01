Tony Estanguet en visite à Lyon pour vérifier les infrastructures des JO 2024

Bien que les JO soient essentiellement à Paris, une partie des évènements aura lieu à Lyon. Le stade de l’Olympique Lyonnais va ainsi recevoir six matchs de poule de football masculin et féminin et cinq matchs à élimination directe dont le match de la troisième place du tournoi féminin entre le 24 juillet et le 9 août.

Tony Estanguet est donc en visite avec une délégation pour vérifier les installations et voir plus précisément comment le Groupama Stadium pourrait être utilisé durant ces Jeux Olympiques.