Droit de réponse d'Estelle Jellad

Un article de Lyon Mag a attiré la lumière sur ma situation personnelle. Je suis Estelle Jellad. J’ai été élue au sein de la liste d’opposition “Nous Vénissieux” lors des dernières échéances municipales et je reste engagée dans l’opposition. Diplômée ingénieure, je suis des études de médecine. Née à Vénissieux et issue d’un milieu populaire, je me suis engagée en politique car j’ai à coeur de représenter la population vénissiane et servir l'intérêt général. Il est tendance de dépeindre un tableau noir de notre ville : ce n’est pas la réalité ! Notre ville est un vivier de jeunes talents et je me bats sur le terrain au quotidien pour les représenter.

Comme de nombreux étudiants et malgré le soutien inconditionnel de mes parents, je dois travailler pour financer mes études : cette situation n’est pas inconnue de ceux qui fréquentent les bancs de l’université. Je n’y échappe pas. J’ai donc multiplié différentes expériences professionnelles dans le domaine de la santé. Je réalise des gardes la nuit auprès de personnes âgées avec l’organisme Ernesti. Je suis rémunérée 50€ pour 12 heures de garde nocturne. Moins de 5€ de l’heure. J’étais également vacataire au sein des résidences pour personnes âgées Henri Raynaud et Ludovic Bonin à raison de 5 jours par mois. Et chaque minute en dehors de la faculté me conduisait à travailler pour gagner mon indépendance sans renier mon engagement.

Pourtant, ce dernier poste de vacataire m'est reproché. J'étais loin de me douter qu'un statut de vacataire payé à 9€/heure, sous le SMIC, qui plus est dans un secteur essentiel et en forte pénurie, puisse être frappé d'une quelconque incompatibilité. Je remercie le journaliste qui a porté à ma connaissance cette incompatibilité. Le jour même, j’ai démissionné. Cette situation m’attriste. Non pas tellement pour moi mais pour les personnes âgées dont je m’occupais. Ce travail était pour moi un véritable engagement et donnait du sens à mes études en étant utile aux personnes âgées qui vivent isolés et résignés dans ces établissements. Leur situation est dramatique et c’est un crève-coeur que de devoir les abandonner à leur sort.

Aujourd’hui on abat l’opprobre sur ma personne. Je démens toutes les allégations d’entente avec Madame PICARD et toutes les atteintes à mon intégrité. Je n’ai bénéficié d’aucune faveur et personne n’a cherché à me faire taire. Personne ne décide à ma place. Et c’est encore plus blessant de sous-entendre qu’un honorable petit boulot suffirait à éteindre mes ambitions. Est-il convenu de jeter le discrédit sur une étudiante élue d’opposition ?

Pour reprendre la formule du journaliste de Lyon Mag selon laquelle "corrélation n’est pas causalité", il convient de rappeler que cet article est paru quelques jours après ma rencontre avec un autre colistier de l’opposition exerçant au sein de la même résidence seniors. Serait-ce une simple coïncidence ? La politique ne doit pas être une chasse gardée !

Ce type de méthode est préjudiciable pour l’engagement public et pour notre ville. Je ne conçois pas l’engagement politique comme une suite de manoeuvres pour arriver en haut du podium, mais bien comme une vocation. Tout comme en médecine, je crois qu’il faut en politique faire preuve d’empathie, d’écoute et de bienveillance à l’égard des autres et en particulier auprès de ceux qui souffrent le plus. A bon entendeur !

Il est grand temps d'insuffler une politique nouvelle sur Vénissieux. Je m’y engage. Citoyennes et citoyens de Vénissieux, soyez acteurs de votre ville et ensemble battons nous pour redonner ses lettres de noblesse à notre ville : changeons le regard de Vénissieux. Engagez-vous !