Près de Lyon : disparu en 2021, son squelette est retrouvé

Plus d’un an après les appels à témoins de ses proches et de la gendarmerie, son squelette a été retrouvé.

C’est mardi dernier qu’un habitant de la commune a découvert les ossements sur son terrain. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime se trouvait sur un chemin lorsqu’elle a chuté en contrebas. Le jour de la disparition de l’homme âgé de 78 ans, il pleuvait énormément.

La famille de Gérard C. a pu l’identifier grâce à un bijou et ce qu’il restait de ses vêtements. Une autopsie devra officialiser la découverte.