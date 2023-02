La possible radicalisation du forcené de Grigny récemment signalée ?

Le trentenaire qui s’était retranché chez lui à Grigny avant d’être interpellé par le Raid a donné du fil à retordre aux forces de l’ordre.

C’est un conflit de voisinage qui a tout déclenché. Vendredi soir, l’individu aurait menacé de mort sa voisine et crié "Allah Akbar". La police était alors intervenue, et aurait constaté qu’il était effectivement très agité et menaçant.

Surveillant la situation toute la nuit, elle décidait ensuite de laisser le Raid prendre le relais. L’immeuble du 43 rue Bouteiller était évacué, et les négociations allaient durer six heures avec le forcené, qui était maîtrisé sans heurt.

L’homme n’avait visiblement pas d’arme chez lui. Il aurait toutefois été récemment signalé par les renseignements territoriaux comme étant radicalisé selon le Progrès.

L’enquête se poursui"