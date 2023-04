Près de Lyon : deux adolescents sauvés de la noyade après avoir volé un bateau

Mardi dernier, vers 18h, deux adolescents se sont emparés d'un bateau qui mouillait au Grand Large à Décines. Le moteur de l'embarcation était allumé, et les deux jeunes ont tenté de faire un tour avec. Sauf que les navigateurs relevaient plus du mousse que du vieux loup de mer. Ils ont alors chuté à l'eau au niveau du chemin de contre-hallage et ont tenté de garder la tête hors de l'eau glacée en s'accrochant à un voilier amarré à plus d'une centaine de mètres du rivage.

Assistant à la scène, deux policiers municipaux de la commune ont prévenu les pompiers. Mais voyant que le plus jeune adolescent âgé de 11 ans était en train de fatiguer et allait couler à pic, l'un des fonctionnaires s'est jeté à l'eau, suivi par un passant. Ils ont alors pu aider le duo à monter sur le voilier.

Ne sachant pas nager, le plus jeune aurait pu connaître une issue funeste.

Confiés à leurs parents, ils seront prochainement convoqués à la mairie pour se faire remonter les bretelles une fois qu'elles auront séché.

Quant au policier, il sera décoré de la médaille d'honneur par la municipalité décinoise selon le Progrès.