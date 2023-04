Près de Lyon : le portrait-robot d’un violeur présumé diffusé

Plus de deux ans après les terribles faits qui lui sont reprochés, un portrait-robot vient d’être diffusé par la police de Vienne. Car depuis le 12 janvier 2021 et le viol d’une étudiante commis à 6h30 près de la gare d’Estressin, l’individu n’a jamais été identifié.

Outre le portrait-robot, la police donne des éléments de signalement supplémentaires : il s’agit d’un homme de type européen, âgé d’une trentaine d’années. Il était au moment des faits de corpulence athlétique, avec les cheveux noir, les yeux marron et mesure 1,80 mètre. Le 12 janvier 2021, il était vêtu d’une doudoune noire sans capuche, d’un jean bleu et de chaussures noires. La victime avait également signalé qu’il avait des poches sous les yeux et des gerçures au niveau de la lèvre inférieure.

Toute personne reconnaissant l’homme se cachant derrière le portrait-robot ou disposant d’informations pouvant mener à son interpellation est priée de contacter le commissariat de Vienne au 04 74 78 06 78 ou le Groupe de protection de la famille par mail sur gpf38200@gmail.com.