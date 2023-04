OL-Rennes : une banderole déployée en tribunes contre John "Ghost" Textor

Ce dimanche après-midi, l’OL a gagné 3-1 contre le Stade Rennais et revient à cinq points de Lille, premier qualifié pour l’Europe. Cette rencontre a tout de même été marquée par le peu d’affluence au stade, par un boycott du match par une partie des supporters… et par une banderole à destination de John Textor.

Le nouveau propriétaire de l’OL a été visée par cette bâche déployée : "John Ghost Textor, when will you act ? / John Fantôme Textor, quand est-ce que tu agiras ?" Un mécontentement exprimé par les supporters de l’OL, qui n’hésitent pas à reprocher implicitement à l’homme d’affaires américain son absentéisme et son manque d’implication dans la vie du club depuis son arrivée en décembre dernier. (Lire la suite sur Lyon Foot)