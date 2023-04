Lyon : plusieurs tentatives de rackets au couteau en centre-ville 

D’après une information du Progrès, un homme âgé d’une trentaine d’années a tenté de racketter une touriste peu avant 18h sur les quais de Saône, dans le 1er arrondissement de Lyon. L’agresseur était alors armé d’un couteau d’après nos confrères. Le compagnon de la victime a finalement réussi à s’interposer, aucun bien n’aurait été volé.

Puis, peu de temps après, les forces de l’ordre ont de nouveau été alertées pour une situation similaire non loin, au niveau du quai Chauveau. Le suspect a été maitrisé et interpellé avant d’être placé en garde à vue. On ne sait pas si son arme blanche a été retrouvée.

Ce SDF devrait être jugé en comparution immédiate ce mardi.