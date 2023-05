Près de Lyon : le squelette retrouvé à Saint-Romain est bien celui du septuagénaire disparu en 2021

Mais la science a parlé et a permis de clore ce dossier avec une macabre nouvelle. Selon le Progrès, le squelette découvert le 10 février dernier dans un terrain privé de la commune de Saint-Romain-au-mont-d’Or est bien celui du septuagénaire porté disparu depuis le 16 septembre 2021.

Une première identification avait été effectuée par ses proches des affaires retrouvées comme une chaîne et une sacoche.

Gérard C., 77 ans, souffrait de diabète et était atteint d’une maladie dégénérative type Alzheimer. Les enquêteurs estiment qu’il a du chuter à cause de la pluie alors qu’il marchait sur la route du Mon Thou. Son squelette ne présentait aucune trace de coup, il est donc probable qu’il soit décédé à cause d’une hypoglycémie.

Un an et demi après sa disparition, sa famille est désormais fixée et peut faire le deuil. Une cérémonie religieuse aura lieu ce jeudi à 9h30 en l’église de la commune pour un dernier hommage à Gérard C., qui était très impliqué dans la vie associative de Saint-Romain, ainsi qu'au conseil municipal où il avait été adjoint au maire.