Il fait le buzz en courant nu autour de son immeuble après la folle remontada de l’OL face à Montpellier

Le club, qui a annoncé ce lundi matin le remplacement de l’emblématique Jean-Michel Aulas par John Texto à sa tête, a vécu un véritable ascenseur émotionnel sur la pelouse du Groupama Stadium.

Les Gones étaient menés 4 buts à 1 par Montpellier à la 55e minute du match comptant pour la 34e journée de Ligue, de quoi donner des idées à certains parieurs. L’un d’eux, via Twitter, a alors assuré qu’il réaliserait le tour de son immeuble "à poil", si l’OL parvenait au final à remporter la rencontre.

Après le penalty transformé d’Alexandre Lacazette dans les arrêts de jeu, son quatrième but du match, les Lyonnais ont donc réussi l’exploit et empochent trois précieux points dans la course à l’Europe. De quoi pousser l’internaute "Caquerista_" à passer à l’acte, vidéo à l’appui.

Dans le clip d’une poignée de secondes, on découvre ainsi l’homme totalement nu, juste avec une paire de baskets enfilées, en train de courir à toute vitesse dans l’herbe en bas d’un immeuble. De quoi faire hurler de rire une femme qui filme le supporter de l’OL alors en plein délire. Contacté, le jeune homme qui a publié cette vidéo assure que la vidéo a été enregistrée en Bretagne, au coup de sifflet final. "Je suis pas du genre à me mettre nu en public, je sais que ça peut heurter certaines personnes c’est pour ça que j’ai quand même fait attention" indique ce dernier.

Une publication qui a en tout cas provoqué un véritable buzz avec, ce lundi matin, déjà plus de 150 000 visionnages rien que sur Twitter ainsi que près de 2000 retweets.

J.D.