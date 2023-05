Près de Lyon : un important incendie à Vénissieux

Un épais panache de fumée noire s'est dégagé du coeur de la commune de Vénissieux, non loin de Saint-Priest. Contactés, les pompiers du Rhône ont confirmé une intervention de leur part sur le site de l'usine Tokai Cobex Savoie, spécialisée dans la production de structures en carbone et en aluminium. Le feu serait parti d'un four industriel situé au sous-sol du site.

Les quelques 70 ouvriers ont été évacués et aucun ne semble avoir été blessé. Bien que le feu fut maîtrisé aux alentours de 14:30, l'incendie serait toujours en cours de traitement par les pompiers sur place.