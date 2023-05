Des souris dans la vitrine de la boutique Pralus à Lyon : "C’est malheureusement un problème auquel la Maison est confrontée"

L’inquiétante hausse des interventions contre les rongeurs continue de faire parler à Lyon. De nombreux logements et commerces sont touchés par le fléau des souris qui ne cesse de progresser. C’est notamment le cas en Presqu’île comme le montre cette vidéo filmée par un passant et envoyé à notre rédaction.

Il fait encore nuit. Nous sommes le dimanche 23 avril devant la boutique Pralus située 32 rue de Brest dans le 2e arrondissement. Ce ne sont pas les Pralulines, ces brioches ayant fait la réputation des lieux, qui interpellent mais bien deux souris qui se baladent dans la vitrine. Une scène filmée que notre témoin a rapporté aux gérants de la boutique, qui selon lui, sont restés indifférents à cette information…

Des souris dans la vitrine de la boutique @MaisonPralus à #Lyon : "C'est malheureusement un problème auquel la Maison est confrontée" (Vidéo témoin pour @lyonmag) pic.twitter.com/9hhdUKnAS8 — Lyon Mag (@lyonmag) May 11, 2023

La Maison Pralus a pourtant été plus loquace pour nous. "C’est malheureusement un problème auquel la Maison Pralus est confrontée et auquel elle doit faire face en consacrant des budgets conséquents. Ceci particulièrement en Presqu’île, à proximité entre la rue Mercière, la Saône et le Rhône", nous explique-t-on.

"Pralus est obligé de faire appel à des spécialistes pour protéger le magasin, un budget de l'ordre de 8000 euros par an. Les locaux sont régulièrement traités, mais les souris profitent parfois des heures de fermeture pour s’introduire dans la boutique, située au niveau de la rue. Les équipes veillent également à la vérification des stocks", poursuit la Maison Pralus qui tient à rappeler que "les pâtisseries sont fabriquées tous les jours sur place, au premier étage et les labos nettoyés tout au long de la journée, après chaque fournée."

Mettant en avant une appréciation "très satisfaisant" lors du dernier contrôle des services sanitaires de la Ville de Lyon, l’entreprise familiale, fondée en 1948 à Roanne dans la Loire, affirme ne pas être la seule confrontée à ce fléau. "L'ensemble de la profession alimentaire est touché et lutte au quotidien, avec ses propres moyens."

A.D.