Près de Lyon : un baby-sitter mis en examen pour avoir violé un enfant de 4 ans, d'autres victimes identifiées ?

Le quadragénaire, qui réside à Bourgoin-Jallieu dans le Nord-Isère, a également été mis en examen pour détention et consultation habituelle d’images pédopornographiques, a précisé ce lundi le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Selon les premiers éléments, le suspect, déjà condamné pour détention d'images à caractère pédopornographique, est soupçonné d'avoir violé sa victime à plusieurs reprises. C'est le témoignage de l'enfant qui a d'ailleurs permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à cet homme, dont le nom figure au fichier des délinquants sexuels.

Cela ne l'empêchait pas d'être Inscrit sur des sites spécialisés de garde d'enfants et dans des agences. Il aurait ainsi exercé pendant une dizaine d'années dans le Nord-Isère et dans le Rhône et aurait gardé près de 200 enfants.

Une enquête est en cours pour identifier d'autres potentielles victimes. Le quadragénaire a été placé en détention provisoire, précise le parquet de Grenoble.