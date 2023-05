Vénissieux : des coups de feu ce mardi en plein jour au cœur des Minguettes

Selon nos informations, des coups de feu ont été tirés ce mardi après-midi à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes.

D'après les premières informations récoltées, un commando armé a fait feu peu avant 14h30 depuis une voiture au niveau de l'avenue Jean Cagne, dans une zone connue pour abriter des trafics de stupéfiants. Le ou les tireurs sont en fuite, ils étaient cagoulés selon une source proche du dossier qui vient d'être ouverte par la police lyonnaise.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés par une personne qui signalait une victime blessée. Mais une fois sur place, il n'y avait plus aucun mis en cause de cette fusillade à sauver, et vraisemblablement peu ou pas de témoin. Des impacts de balles ont néanmoins été découverts sur une voiture d'après les premières constatations.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le commando qui, cette-fois, est passé à l'acte en plein jour.

Il y a moins de deux semaines, des coups de feu avaient déjà été tirés de nuit dans le quartier, sur le boulevard Lénine à Vénissieux à moins d'un kilomètre à pied. Les balles n'avaient pas fait de blessé alors que déjà, plusieurs impacts avaient été relevés sur des véhicules par les enquêteurs, mais aussi au niveau du mur d’entrée d’un immeuble.

