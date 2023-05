Lyon : les obsèques de Max Bobichon auront lieu ce mercredi

Avant de finir ses jours à la maison de retraite des Petites Soeurs des Pauvres à la Croix-Rousse, l'homme d'Eglise était devenu une figure du diocèse de Lyon.

Connu pour militer pour l'ouverture de la prêtrise aux femmes, Max Bobichon a été de tous les temps forts de l'Eglise lyonnaise ces dernières décennies. Et notamment l'accueil du pape Jean-Paul II à Lyon le 4 octobre 1986.

David Kimelfeld, ancien président de la Métropole de Lyon et ex-maire du 4e arrondissement, lui a rendu hommage : "C’était un homme unique, d’une modernité et d’une bienveillance exceptionnelle.

Il restera à jamais un symbole de cet humanisme si cher à Lyon. Toutes mes pensées à sa famille et à tous ceux dont il a éclairé l’existence".

Les obsèques du prêtre auront lieu ce mercredi 31 mai à la cathédrale Saint-Jean dans le 5e arrondissement de Lyon aux environs de 9h.