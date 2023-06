Villeurbanne : Refus d’obtempérer, drogues dans le véhicule … Le chauffeur-livreur écope de 20 mois de prison ferme

Lundi 29 mai, un jeune homme de 21 ans s’est rendu coupable, à Villeurbanne, d’un refus d’obtempérer aggravé alors qu’il devait être contrôlé par la police. Dans sa fuite, l’individu a décidé d’adopter une conduite pour le moins sportive, qui a mis plusieurs automobilistes en danger. Finalement rattrapé par la voiture de police, le Villeurbannais a résisté à son arrestation et appelé à l’aide son quartier. Les policiers ont alors essuyé plusieurs jets de projectile de la part d’une bande. Par la suite, 85 grammes de cocaïne et 52 grammes de haschich sont saisis dans son véhicule.

Arrivé dans le box, mercredi 31 mai, au tribunal judiciaire de Lyon, lle prévenu avoue tout et dit être désolé. “Je suis désolé de ce que j’ai fait. J’ai agi sous le coup de l’adrénaline, j’ai paniqué quand j’ai vu les gyros”, explique l’homme qui dit s’être rendu compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés. “Je me suis rendu compte de la gravité de ce que j’ai fait, mais aussi du professionnalisme des policiers. (...) ils auraient pu me péter le bras mais ils ne l’ont pas fait. ça aurait pu être pire mais ils sont restés très professionnels”, commente le jeune adulte, visiblement bien conseillé par son avocat.

Interrogé par les policiers lors de sa garde à vue, le jeune homme, qui compte se marier prochainement, confessait “faire des petites courses” pour des trafiquants, en échange de 300 euros par semaine. En revanche, il refusait toute inspection de son téléphone portable et n’a pas souhaité révéler l’identité de ses “employeurs”.

Questionné à ce sujet par une magistrate, le prévenu relativise son implication dans le trafic. “Je suis chauffeur-livreur moi à la base, donc je me suis dit que j’allais faire ça pour arrondir les fins de mois. C’était vraiment des petites courses d’un point A à un point B”. “Je veux pas qu’il arrive quoique ce soit à ma famille”, précise le vingtenaire qui semble craindre davantage les trafiquants pour lesquels il travaillait, que le système pénal français.

Le VIlleurbannais, qui n’a jamais été condamné par le passé, n’échappe cependant pas, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’emprisonnement. Le tribunal lui a finalement administré la peine de 20 mois d’emprisonnement, dont 10 assortis d’un sursis probatoire.